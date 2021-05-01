شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد «مقصد العائلة» وشاليهات شاطئ الفيروز بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء، يرافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن محمد الشريف السكرتير العام،واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، وعدداً من القيادات التنفيذية.وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لـــ «مقصد العائلة»، المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، وكامتداد له، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وإحياء التراث السيناوي، كما يعد مكاناً ترفيهياً للعائلات بمدينة الطور.

وقال المحافظ إن «مقصد العائلة» يُقام على مساحة 5 آلاف و500 متر مربع، ويشتمل على ممشى، ومضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

قام المحافظ خلال الجولة بتفقد عدد 10 شاليهات بشاطئ الفيروز بطور سيناء بعد تجهيزها وفرشها والتي سيتم استخدامها لزائري شاطئ طور سيناء بمقابل رمزي مقابل خدمة ضمن أعمال تطوير مدينة طور سيناء وإنشاء شاطئ عام بالمدينة لاهالي طور سيناء لأول مرة.