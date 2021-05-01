شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قداس عيد القيامة بكنائس المنيا .. الأساقفة يدعون لرفع الوباء والرحمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، الكنيسة الأرثوذكسية في المنيا، قداس عيد القيامة المجيد، داخل 9 مطرانيات، ومئات الكنائس من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، وسط أمنية، ووقائية واحترازية، من وباء كورونا المستجد .

ودعا الأساقفة والقساوسة، والمصليين الله، برفع وباء كورونا عن بلادنا والعالم، والرحمة لضحايا الوباء اللعين .

ترأس الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، قداس العيد، داخل مقر كنيسة المطرانية، ودعا الله في رسالة الرعوية، أن ينظر ألينا يعين الرحمة والشفقة، برفع الوباء عن بلادنا العزيزة مصر، وعن العالم أجمع، وأن يشفي جميع المصابين بالمرض، ويريح الأرواح التي توفيت بسببه، في مواضع الراحة في فردوس النعيم، وأن يحفظ جميع الناس قيادة وشعبا من كل شر ومكروه .

كما ترأس كلا من الأنبا أغابيوس، أسقف دير مواس، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي قداس العيد وسط مشاركة المصليين بنسبة 25 % .