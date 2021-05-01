شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة إعقاء السائحين من تأشيرة الدخول بمطارات ٤ محافظات.. وبدء تحصيل ٢٥ دولارًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم السبت، بمختلف المطارات والمواني بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان عملية تحصيل رسوم تأشيرة الدخول للبلاد بما يوازي ٢٥ دولارا للراكب، عقب انتهاء المدة التي قررها مجلس الوزراء بالإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بداية من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠ حتى 30 إبريل 2021.

فيما طالب العاملون بشركات السياحة بالبحر الأحمر الأجهزة المختصة بوزارتي الداخلية والسياحة بالاستمرار في الإعفاء من تحصيل رسوم التأشيرات السياحية للأجانب القادمين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتي بداية الموسم السياحي الشتوي المقبل، لأنه يدعم قطاع السياحة المصرية بعد التداعيات السلبية الكبيرة التي تعرض لها القطاع ليس داخل مصر لكن على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.



كان مجلس الوزراء وافق اعتماد مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة، وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021.