شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لعمال مصر: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى لعمال مصر فى عيدهم: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى لعمال مصر فى عيدهم: كفاحكم النبيل محل تقدير كبير.. العامل المصرى ثروة حقيقية ومحرك التنمية.. المصريون حرصوا على بناء وطن طابعه العزة والكرامة رغم التحديات.. سوف تجدوننى دائما حافظا لعهدى معكم.. ومن يريد أن يجد له المكان المناسب فى العصر الحديث ينبغى أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفانى فى عمله وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات

المشروعات القومية.. هدايا «الإيد الشغالة» فى عهد الرئيس السيسى

المسحراتي.. رمضانك مختلف على صفحات «الخليج 365»

«مدبولى» يطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.. رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين ويشدد على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة.. و«الصحة»: تسجيل 1.9 مليون مواطن على موقع حجز لقاح كورونا وتطعيم 750 ألفا

يشيد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة.. الرئيس يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بمناسبة الاحتفالات والأعياد.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مجموعة من الكنائس

«التعليم»: لم يتم إصدار أى جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية

بدء التطبيق التجريبى للتراخيص واشتراطات البناء في 27 مركزًا ومدينة.. وزير التنمية المحلية: نسعى للقضاء على البناء العشوائى.. وتعميم المنظومة بالمحافظات 1 يوليو المقبل

5 نجوم يجسدون أدوار الخيانة لـ«الخليج 365»: المشاركة فى «الاختيار 2» واجب وطنى

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ«الخليج 365»: المشروعات القومية ساهمت فى مواجهة البطالة.. جبالى المراغى: إعادة العمالة المصرية لليبيا «مفتاح خير» للعمال فى عيدهم.. والعامل المصرى ساند الدولة وقيادتها السياسية فى معركة الإنتاج والتنمية



