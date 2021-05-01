نرفع صلوات خاصة من أجل الوباء.. البابا تواضروس يهنئ أقباط المهجر بعيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وجّه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تهنئة لأبناء المهجر بعيد القيامة المجيد.

وقال البابا: "أهنئكم أيها الأحباء في كل كنائسنا القبطية عبر المسكونة كلها بهذا العيد وبفرح أفراحنا. أود أن أرسل تهنئتي إلى الآباء المطارنة والآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة ومجالس الكنائس والأراخنة. وأيضاً إلى كل الشباب وإلى كل الأطفال وإلى كل الأسر. أرسل هذه التهنئة من أرض مصر. أهنئكم وافرح معكم بهذا العيد.. عيد القيامة له واقع وله تأثير في حياتنا جميعًا".

وأضاف البابا: "نرفع صلوات خاصة، ونحن نفرح بهذه القيامة، من أجل هذا الوباء الذي تعانيه البشرية، كي يحفظ الله جميع البشر في كل مكان ويرفع هذه الضيقة عن الجميع ويجعلنا نفرح بهذه القيامة المجيدة في حياتنا. السلام انقله إليكم من أرض مصر ومن المقر البابوي بالعباسية بالقاهرة. وأهنئ الجميع في كل الإيبارشيات في قارات اوروبا وأمريكا الشمالية وكندا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والكرسي الأورشليمي. وأيضاً في منطقة الخليج وآسيا وأيضاً في أستراليا. تحياتي ومحبتي للجميع راجياً لكم كل خير وكل صحة".

وأضاف: "هناك 3 أسباب أضعها أمامك ونحن نحتفل بعيد القيامة المجيد، وهي القيامة فهي أروع حدث في تاريخنا وفي حياتنا، والقيامة هي أساس الإيمان وأساس عقيدتنا، وهي التي تقوم عليها مسيحيتنا. فبدون قيامة لا توجد كنيسة ولا إنجيل ولا كرازة ولا أساس لإيماننا.