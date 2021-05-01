خلال شهر.. ضبط 378 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود؛ لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أسفرت جهود الحملات، خلال شهر، في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 30572 قضية تموينية متنوعة، وغلق 19761محل مخالف لقرار الغلق.

كما ضبطت الحملات، 378112 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 376025 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 2087 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.