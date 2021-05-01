استجابة لالتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرآة؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لأهالي قرى ( "كفر طنبدى – مركز شبين الكوم"بمحافظة المنوفية – "الجبيل – مدينة الطور" بمحافظة جنوب سيناء) لإجمالي (157) حالة من الأهالي.

كما تم إيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي (لحالتين بمحل إقامتهما بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمهما لهما.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.