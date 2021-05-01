"حفرة عميقة".. حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضي في أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، تم استهداف العقار وضبط عاطلان أحدهما له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ؛ حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار.

عثر بداخل المنزل على حفرة "عميقة" وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.