الشهامة ثمنها حياة.. مقتل طفل دافع عن فتاة من التحرش بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كانت الشهامة ثمنًا لحياة شاب لم يبلغ من العمر 16 عامًا، حاول منع 3 شباب من التحرش بفتاة في منطقة دار السلام فأردوه قتيلًا بعد مشاجرة فشل أهالي المنطقة في فضها.

الشباب المتهمون في القضية، هربوا على مدار نحو 48 ساعة إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم وتقديمهم إلى جهات التحقيق، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل الواقعة كاملة.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين 3 شباب وآخر 16 سنة، لمحاولته منعهم من التحرش بفتاة بالمنطقة، وسدد المتهمون طعنة للشاب وسقط قتيلًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة بعد فحص كاميرات المراقبة، وتلقى إخطار من المستشفى بوصول جثة شابًا متوفيًا إثر تلقيه طعنة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر.