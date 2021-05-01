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استمرار أعمال سحب جرار قطار دمياط بعد فصله عن باقي العربات وإنزال الركاب

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عماد الشاذلي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت هيئة السكة الحديد جهودها لسحب جرار قطار دمياط الخارج عن القضبان بمحطة كفر سعد البلد التابعة لمحافظة دمياط، تمهيدا لربطه بباقي العربات واستكمال رحلته، وعودة حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى، ودفعت الهيئة بأوناش ومعدات ثقيلة لسرعة رفع الجرار وتعديل وضعه مرة أخرى عبر القضبان، بعد أن تم فصل الجرار الخارج على القضبان عن باقي العربات، وإخلاؤها من الركاب تماما.

في سياق متصل، واصلت اللجنة الفنية من تحقيقاتها من السائق ومسؤول المحطة وعامل التحويلة للتوصل لأسباب الحادث ومعرفة المتسبب في وقوع الحادث، كما طلبت نيابة كفر سعد تقريرا فنيا حول الواقعة وملابساتها، فيما قالت مصادر مطلعة إن الحادث وقع بسبب خطأ في التحويلة، وأن بطء حركة القطار ساعد في إيقافه وإنقاذ الركاب من خطر محقق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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