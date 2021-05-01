شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تستأنف أعمالها اليومية في قرى المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدى رياض رئيس مدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إنه تم تطوير الأعمال في مختلف القطاعات، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ففي قطاع المياه والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ البئر في عملية المياه الجديدة بزاوية الناعورة بعمق 120متر، وكذلك الانتهاء من أعمال تسليح اللبشة المسلحة بحوض التهوية الجديد بمحطة معالجة دناصور.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم البدء في تخشيب سقف الدور الخامس بمدرسة الشهيد اللواء عصام الخولى للتعليم الأساسي بأبوكلس.

وفى قطاع تدعيم الوحدات المحلية، فقد تم تسليم مجمع الخدمات بزاوية البقلي، وأيضا موقع مجمع الخدمات بزاوية الناعورة، وكذلك رفع الأشجار بعد قطعها لإخلاء موقع المجمع الخدمى بدنشواى للبدء في الحفر.