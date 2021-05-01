شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 3 ملايين جنيه.. وزيرا الشباب والقوى العاملة يفتتحان ملعب كرة قدم بالحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ملعب كرة القدم القانوني لمركز شباب الأخيوة التابع لمركز ومدينة الحسينية، والمقام على مساحة 6016 م2 وبتكلفة 3 ملايين جنيه.

وتفقد وزيرا الشباب والقوى العاملة ومحافظ الشرقية الملعب والتأكد من جاهزيته أمام الشباب للمشاركه في الدورات الرياضية.

وشدد وزير الشباب على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية داخل مراكز الشباب، لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأشاد وزير القوى العاملة بما لمسه من جهد مبذول للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، باعثا برساله تهنئة خاصة لعمال مصر في يوم عيدهم، مطالبا الجميع ببذل جهودهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

من جانبه، أوضح محافظ الشرقية أن هناك تعاونًا دائمًا بين المحافظة ووزارة الشباب، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفسًا هامًا للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانيات للشباب.