شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية في جولة تفقدية لأعمال الرصف بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عمليات الرصف الجاري تنفيذها في مدينة طنطا، وذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

بدأت الجولة بتفقد منطقة شارع شوقي بحي ثان طنطا، حيث تتم أعمال رصف الشارع بعد إزالة كافة الإشغالات والتعديات وتطوير منطقة السوق، كما تفقد المحافظ شارع سكة المحلة والذي يعتبر أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، حيث تم وضع طبقة المازوت استعداداً لوضع طبقة الأسفلت الرابطة الأسبوع المقبل تمهيداً لإنهاء أعمال الرصف به منتصف الشهر الجاري.

واستكمل الدكتور رحمي جولته بتفقد أعمال الرصف الحالية بشارع الشهيد أحمد الرفاعي ( توت عنخ آمون سابقاً )، حيث تم فرد طبقة السن تمهيداً للرصف وجاري تجهيز الأرصفة بالانترلوك، كما تفقد المحافظ تطوير منطقة الكورنيش في مرحلته الثالثة ،حيث يتم رصف الكورنيش من نهاية شارع الأشرف حتى كوبري قحافة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية ،حيث تم وضع طبقة المازوت تمهيداً لاستكمال الرصف، ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير ورصف شوارع المدن والمراكز والأحياء بها ضمن أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة والتي تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة، حيث يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ شارع في الخطط (الاستثمارية، الإضافية ورد الشيء لأصله)، بجانب ٢٢٢ شارع في خطة تطوير العشوائيات.