شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في محافظة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية على مستوي المحافظة، في إطار الاستعداد لأعياد شم النسيم.

وأضاف الداودي، أنه تم وقف جميع الإجازات خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات الصدر والحميات، وتشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات الحكومية، والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والتأكد من توافر الأدوية والأكسجين، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز في المستلزمات الطبية والأدوية وأسطوانات الأكسجين، مؤكدا على إلتزام مستشفيات العزل باستقبال حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار اليوم، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم حتى تمام شفائهم، هذا بالإضافة إلى أن مديرية الصحة بقنا، كلفت عدد من الأطباء والممرضين بمتابعة بعض حالات العزل المنزلى والإطمئنان على مراحل تقدم شفائهم.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع اقامة سرادقات العزاء والأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.