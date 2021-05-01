شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المراسي والمراكب العائمة والحدائق خلال أعياد شم النسيم في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق جميع المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا، أمام المواطنين يوم الإثنين الموافق ٣ مايو.

يأتي ذلك خلال فترة أعياد شم النسيم، تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الدولة نحو مواجهة تفشي الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن تحقيق السلامة العامة للمواطنين.