شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي للعمال: أنتم سبيل مصر لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لكل عمال مصر في كل مكان وكل موقع.

وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحتفل اليوم بعيد العمال الذي يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم.. تحية لكل عمال مصر في كل مكان وكل موقع.. فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن».