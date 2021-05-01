«الصحة»: إرسال 30 طن مستلزمات طبية إلى الهند للتصدي لفيروس كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إرسال 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز تنفس صناعي، و100 سرير طبي، و20 جهاز رسم قلب، و30 جهاز صدمات كهربائية، و50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة لدعم الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأكد مجاهد حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات، في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين ودولة إيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.

وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي..الصحة: إرسال ٣٠ طنًا من المستلزمات الطبية إلى دولة الهند للتصدي لفيروس كورونا

وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي..الصحة: إرسال ٣٠ طنًا من المستلزمات الطبية إلى دولة الهند للتصدي لفيروس كورونا

وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي..الصحة: إرسال ٣٠ طنًا من المستلزمات الطبية إلى دولة الهند للتصدي لفيروس كورونا