شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الشباب على إدارة الأزمات بـ11 مركزا في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية، أن مديرية الشباب نفذت على مدار الأيام الماضية من 23 / 4 إلى 30 / 4 ورشة العمل الأولي لفرق الجوالة والجوالات حول «إدارة الأزمات والكوارث» بالتنسيق بين الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب».

ذلك ضمن خطة دعم فرق الجوالة والجوالات للعام 2020/ 2021، والتى تمت بكل من مراكز شباب «منطي ومساكن اسكو ومدينة كفر شكر، والفاخورة والمنيرة ومدينة العبور، والقلج، وصنافير، وكفر طحا، وعرب صبيح، ومدينة قليوب.

وتناولت الورشة تعريف الأزمة والكارثة وأنواع الأزمات، وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي للمشاركين عن محاكاة الأزمات، وكيفية التعامل معها.

يذكر أن خطة دعم فرق الجوالة والجوالات تنفذ خلال شهري أبريل- مايو 2021 وتم تنفيذ ثلاث مشروعات فيها، وهى إدارة الأزمات والإسعافات الأولية ومهرجان كشفي مجمع لكل الفرق المشاركة، البالغ عددها 11 فريقا.

تدريب الشباب على ادارة الازمات فى القليوبية

تدريب الشباب على ادارة الازمات فى القليوبية