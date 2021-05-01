شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تناشد المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم الخروج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت مديرية الصحة بشمال سيناء مناشدتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الخروج والالتزام بالمنازل خلال هذه الفترة.

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى، في بيان اليوم السبت، على خطورة الموجة الثالثة، ومدى شراسة فيروس كورونا المتحور، وأن ذلك يستوجب التحذير لكل الأهل والأصدقاء من خطورة هذه المرحلة الخطيرة، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة حتى هذه اللحظة، ولكنه قد ينفجر في ظل استمرار الاستهتار بهذه الموجة وعدم الالتزام بالإجراءات.

وأضاف أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أصبح فرض عين الآن، وأنه يجب تضافر المجهودات من الجميع وعدم إلقاء المسؤولية على أحد بعينه، فجهود الكل مطلوبة جدا في هذه المرحلة.

وأعلن مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى عن التزام الجميع بيته، حفاظا على سلامتهم وصحتهم ومواجهة فيروس كورونا، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يلزم كل فرد بيته خلال أيام الإجازة وتجنب التجمعات الكبيرة، مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الآمن واتباع آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية وإلقائها في القمامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتباع كافة الإجراءات.