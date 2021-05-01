شكرا لقرائتكم خبر عن لتدريب وتأهيل الشباب بالمجان.. تدشين مبادرة «مهنتك مستقبلك» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مبادرة «مهنتك.. مستقبلك» بالمحافظة، لتدريب وتأهيل الشباب مجاناً، من خلال وحدة تدريب متنقلة داخل سيارة مجهزة بمعدات وأجهزة التدريب المتنوعة، لتقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة، ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وافتتح المحافظ ضمن المبادرة سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة بالإسكندرية، وتم إطلاقها بقرية حوض ١٠ بنطاق حي المنتزة ثان، والتي تعد وحدة تدريب كاملة تجوب المحافظة، ولاسيما بالقرى والنجوع، وتحتوي على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية.

وأكد «الشريف»، أن المبادرة تعد تجسيداً عملياً لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

وأشار إلى أن المبادرة بمثابة مشروع متكامل حيث تعمل على تدريب الشباب مهنيا، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل بالمشروعات الصناعية، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة. لافتاً إلى المهن التي يتعلمها الشباب في المبادرة أكثر احتياجا في سوق العمل على مستوى الجمهورية.

من جانبه؛ أوضح وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، أن المبادرة تقوم على التدريب على مهن «التفصيل والخياطة» لمدة شهرين، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، وذلك بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات تم اختيارهم من قبل الإدارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عاما، ويتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال ومشروعات، والهدف من المبادرة هو توفير حياة كريمة لجميع الشباب.

جاء ذلك بحضور كل من النائب محمد حسين الحمامي، وأبوالعباس فرحات التركي، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان.

محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" ويفتتح سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة (صور)

محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" ويفتتح سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة (صور)

محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" ويفتتح سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة (صور)

محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" ويفتتح سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة (صور)

محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" ويفتتح سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة (صور)

محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" ويفتتح سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة (صور)

محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" ويفتتح سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة (صور)