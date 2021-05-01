شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: تعاقدنا على 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسى و4 ملايين من جونسون

التنمية المحلية توجه المحافظات بغلق الشواطئ والحدائق فى "شم النسيم" بسبب كورونا الصحة تعلن افتتاح أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا بأرض المعارض خلال ساعات التنمية المحلية تعلن بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لمدة شهرين

الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في شم النسيم لمنع انتشار كورونا

الرى: تبطين 1632 كيلو متر ترع "متعبة" فى محافظات الجمهورية

القوى العاملة تعلن تعيين 737 شابا بأسيوط بينهم 14 من ذوى الاحتياجات الخاصة

التنمية المحلية: استئناف إصدار تراخيص البناء بالمراكز التجريبية الثلاثاء بعد الإجازات التنمية المحلية توجه بعدم التعامل مع أى مهندس وقعت عليه عقوبات لإصدار رخصة بناء التنمية المحلية: تطبيق اشتراطات البناء فى حى مصر الجديدة بدلا من شرق مدينة نصر التضامن: إنقاذ 5 أطفال بلا مأوى فى القاهرة وفتاة ورضيعتها بالإسكندرية وزير النقل: بدء أعمال التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى أغسطس 2021 التعليم تمدد اتفاقية تعاون مشتركة مع التخطيط وجامعة ميزورى الأمريكية التموين: مخزون السكر يكفى لأكثر من 6 أشهر واستمرار تشغيل المصانع خلال شم النسيم

التعليم العالى تفتح باب التقدم لجائزة "الالسكو - حمدان" للبحث التربوى المتميز