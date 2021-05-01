شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» تبدأ تطوير القرى في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد العديد من القرى التابعة لمركز مطوبس، بدء أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة، ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، لتطوير الريف المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، ويجري حاليا تغيير خطوط مياه الشرب المتهالكة بقرية إبيانة، والشبكة الداخلية، وتم التنفيذ بنسبة ٧٥٪.

تلقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، تقريراً من معاون المحافظ للمشروعات، عن الأعمال الجارية بالقرية، إضافة للأعمال الجارية في العديد من القرى بمركز مطوبس، بالإضافة لأعمال الرصف.

وقرية إبيانة ستشهد العديد من المشروعات الخدمية، منها إقامة مجمع خدمي ويضم «جمعية زراعية، وتضامن اجتماعي، ومكتب تأمينات، ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف (A.T.M)، وإنشاء مركز شباب وملعب خماسي، وتكاسي وتبطين الترع بالقرية، وأعمال رصف وتركيب انترلوك بشوارع القرية، وانشاء وتطوير المدارس الابتدائية والاعدادية، وتطوير شبكة مياه الشرب، وتطوير شبكة الكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ ، عن عملية تحسين مياه الشرب بقرى القلى، وعمرو،والجواد الشرقي،والجواد العربي«، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى وقف بحرى وتوابعها ،وعملية تحسين الشرب بقرية برج مغيزل وتوابعها ،وتحسين مياه الشرب بقرية الجزيرة الخضراء ،وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها»، والقشاشي، والروس، والزورات، والمعالقة، والخص، وأبوعقادة، وتحسين مياه الشرب بقرى قمسيون غرب وتوابعها ،وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خليج قبلي وتوابعها، وعملية تحسين مياه الشرب بمنطقة كوم دميس وتوابعها .

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