شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 3800 عينة بلهارسيا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تطبيقًا لاستراتيجية الوزارة في القضاء على البلهارسيا، انتهت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة من الفحص الميداني لعدد ٣٨ بؤرة من العينة الممثلة بواقع ٣٨٠٠ عينة، من كل بؤرة ١٠٠ عينة ممثلة.

وأضافت أنه تم فحص ٥٨ بؤرة من البؤر شديدة الإصابة بواقع ٥٨٠٠ عينة، بحيث تم فحص ١٠٠ عينة من كل بؤرة، والتي تم تجريعها من قبل إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية في إبريل ٢٠٢٠.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام أن الإدارة قامت بأعمال الرش والتطهير لكلية طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ، كما قامت الإدارة برش وتطهير الخيمة الرمضانية، وذلك لمواجهة جائحة الكورونا والحد من إنتقال فيروس كوفيد 19 .

وجاءت هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة الصحة بكفرالشيخ متمثلة في مديرية الشؤون الصحية في محاربة إنتشار الكورونا ومحاولة التقليل من أسباب نشر العدوى والتنبيه على إتباع إجراءات الوقاية من العدوى.

وتوجهت سلام بالشكر لفريق الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ودعتهم لمواصلة عملهم وبذل مزيد من الجهد لخدمة المواطن المصري والحفاظ على حقه في صحة جيدة.

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