شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 569 مشهد تدخين بـ 11 ساعة .. و165 مشهد تعاطي بـ4 ساعات في دراما رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستمر المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى في رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك 2021 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع، في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة خلال أول أسبوعين من رمضان 2021، بواقع 8 مسلسلات وهي «الاختيار 2» و«نسل الأغراب» و«كل ما نفترق»، و«خلى بالك من زيزي» و«فارس بلا جواز»، و«ولاد ناس»، و«بين السماء والأرض»، و«أحسن أب» وخلو مسلسل النمر من مشاهد التدخين.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوعين من رمضان 2021 التزمت بعدم الترويج للتعاطي، إلا أن بعض الأعمال الدرامية تضمنت بعض المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة، ولذلك يدعو صندوق مكافحة الإدمان صناع الدراما بمزيد من الالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق في نتائجه خلال أول أسبوعين من شهر رمضان وجود 725 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 15 ساعة من المساحة الزمنية للأعمال، منها 569 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 11 ساعة، بينما بلغت مشاهد التعاطى 165 مشهد بإجمالي 4 ساعات، وذلك بواقع 25 مسلسل خلال العام الحالي، ويمثل ذلك بنسبة 4.3% من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 1.6% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال مع التزام صناع الدراما للعام التالي على التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي، أن كلا من مسلسل زكى نجيب زركش، وضد الكسر وكلة بالحب، احتلا النسبة الأعلى في مشاهد التعاطى وأغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية، وجاءت مسلسلات ملوك الجدعنة، واللي مالوش كبير، وكله بالحب أيضا كأعلى مشاهد للتدخين كما جاء ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة غير مباشرة وأيضا ظهور التدخين الإلكتروني في العديد من الأعمال، ويعد مسلسل «كله بالحب» من أكثر الأعمال احتواءا على مشاهد تدخين وتعاطى.