شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس في رسالة بابوية: « عيد القيامة أروع حدث في تاريخ كنيستنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد، والتي يوجهها قداسة البابا تواضروس الثاني سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.

وقال البابا في تهنئته، «أهنئكم وأفرح معكم من مصر بهذا العيد، مضيفا عيد القيامة له وقع وله تأثير في حياتنا جميعا».

وتابع «نحتفل بعيد القيامة لمدة خمسين يوما ونعتبره يوم أحد طويل»، لافتا إلى أن «القيامة تعتبر أروع حدث في تاريخ كنيستنا».