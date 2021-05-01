شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 68000 طن بضائع و211 شاحنة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة وادي العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي وتقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

بينما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهى سينا، بريدج، عمان واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة شنغهاى وعلى متنها 700 طن سيارات قادمة من جدة .