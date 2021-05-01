شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم الباحثة السينمائية مني البنداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، تكريم الباحثة السينمائية مني البنداري، في ختام دورته الخامسة التي تعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، تقديراً لمسيرتها ودورها في مجال الثقافة السينمائية والذي بدأ مطلع السبعينات.

ومنى البنداري باحثه سينمائية من مواليد يوليو 1946، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1969، وتشرف على أرشيف المركز الكاثوليكي المصري للسينما منذ عام 1996 ومازلت تعمل به حتى الآن.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن الباحثة السينمائية مني البنداري قيمة كبيرة ومهمة في مجال الثقافة السينمائية وصاحبة أيادي بيضاء على أغلب العاملين في مجال الصحافة السينمائية والنقد السينمائي، حيث ساعدت الكثير منهم خلال سنوات عملها الطويلة في أرشيف المركز الكاثوليكي للسينما الذي يعد الأرشيف الأكبر والأهم لما كتب عن السينما والنجوم المصريين.

وأشارت إدارة المهرجان إلى حرصها على تكريم شخصيات بارزة في مجال العمل السينمائي ربما لا تكون معروفة للسواد الأعظم من الجمهور لكن يبقي تأثيرها وإسهامها مؤثرا وفي مقدمة هذه الشخصيات السيدة مني البنداري.