شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل : تسليم مصر ١٢ قطار حتي أكتوبر لمشروع القطار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن توريد الصين لمصر 12 قطار في نهاية أكتوبر المقبل لمشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة لموقف السلام.

وأضاف خلال جولته لمشروع القطار القطار الكهربائي أنه تم الإنتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطاراً بالصين حيث أنه من المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات في سبتمبر 2021 و٥ قطارات في أكتوبر 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021.