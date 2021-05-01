شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى الدورات التدريبية لمركز تنمية قدرات القيادات الأكاديمية بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي السبت تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أولى دوراته التدريبية بعنوان مبادرة "بناء قدرات القيادات الأكاديمية بجامعة جنوب الوادي " والتى تعقد في الفترة من 1 إلى 4 من مايو 2021.

أكد رئيس جامعة جنوب الوادى، على أهمية البرنامج التدريبى، الذى يتناول مفهوم القيادة وأهميتها وأوجه الشبه والاختلاف بين الإدارة والقيادة، وسمات القائد، وأنماط القيادة، ومنزلقات القيادة، وأهمية وخصائص القيادة الأكاديمية الواعية، ومعايير اختيار القيادة الأكاديمية، والضوابط السلوكية للقيادة الأكاديمية، والتحديات التى تواجه القيادة الأكاديمية.

ويحاضر في البرنامج الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعه والدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق بقنا، والدكتور محسوب عبدالقادر عميد كلية التربية بقنا، والدكتوره هدية محمد دندراوى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي.

وقال الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، أن البرنامج يتناول أيضا الهيكل التنظيمى بالجامعات المصرية، والصلاحيات والمسئوليات للقادة الأكاديميين والتحديات التى تواجه القيادة الجامعية والمهارات المطلوبة للقيادات الجامعية بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وقدرة القيادة الجامعية على الادارة فى حالة عدم توافر الموارد المالية، ومهام المجالس الجامعية وتشكيل وآليات عمل مجالس التأديب ومهام الهيئة التدريسية ومهام المسئولين الإداريين بالجامعات.

وأشار الدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق بقنا، أن التدريب يتناول التشريعات القانونية بالجامعات، والتحديات التى تواجه الجامعات وآليات التعامل معها، والتنصيف الدولى للجامعات، والتوجهات الأكاديمية الحديثة للجامعات، ودور الجامعات في مكافحة الفساد.والاختصاصات المختلفة للقيادات الجامعية، فضلا عن الحقوق والواجبات والمسؤليات الخاصه بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقالت الدكتوره هدية محمد دندراوى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي، أن التدريب يتناول أيضا؛ مفهوم وأهمية وأنواع الاعتماد الأكاديمي، ومعايير ومتطلبات الاعتماد الأكاديمية، وجهات الاعتماد الاكاديمى، وسبل تعزيز التمويل الذاتى للجامعات، والجامعات الأهلية كمشروع قومى، ويحضر التدريب حوالى 18 متدرب من قيادات الجامعة.

دورة تدريبية بجامعة جنوب الوادى