شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير الكنائس لإقامة قداس عيد القيامة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف القائمين على الكنائس بالمنيا، أعمال تعقيم وتطهير الكنائس، قبل ساعات من بدء قداس عيد القيامة المجيد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخصصت الكنائس كحولات وكمامات بالبوابات الرئيسية بالمقرات، وحذرت دخول أكثر من 25 % من مقاعد القاعات، للمشاركة في قداس العيد.

أعلنت الأساقفة والمطارنة بدء القداس مبكرا الساعة السادسة مساءا، ويستمر حتي العاشر مساءا.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من إجراءات تأمين المطرانيات والكنائس، خلال فترة القداس، والاحتفال بالعيد.