شكرا لقرائتكم خبر عن قيمتها 25 ألف دولار .. وزير التعليم العالي: فتح باب التقدم لجائزة «الالسكو- حمدان» للبحث التربوي المتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن فتح باب التقدم لجائزة (الالكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز).

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين المتميزين في الميدان التربوي على مستوى الوطن العربي، فضلا عن التعريف بهم وبأعمالهم المتميزة، ونشر وتعميم الممارسات التربوية الناجحة على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى توفير مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية تساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، وكذلك توفير بيئة محفزة ومنشطة للنمو المهني للعاملين في الميدان التربوي، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين في الميدان التربوي على مستوى العالم العربي.

ويُمنح الفائز مكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أو ما يعادلها وشهادة تقدير وكأس التميز، وعلى من يريد التقدم لهذه الجائزة، يرجى إرسال الأوراق المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال البريد الإلكتروني التالي: www.he.ae قبل موعد غايته 1 سبتمبر 2021.