شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن ارتفاع نسب التعافى لمصابى كورونا بين المسنين ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن ارتفاع نسب حالات التعافى ما بين مصابى كورونا المترددين على مستشفى المبرة بورسعيد، باعتبارها واحدة من المستشفيات التى خصصتها الهيئة لعزل مصابى كورونا بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى تم تدشين المنظومة بها فى يوليو 2019.

وأضاف بيان الهيئة، اليوم، أن مستشفى المبرة المخصصة لعزل مصابى فيروس يتردد عليها المصابين فى المرحلة العمرية من 60-80 عاما، لافتًا إلى ارتفاع معدلات الخروج بعد التعافى من الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقيهم البروتوكولات العلاجية بمستشفى المبرة بورسعيد، وذلك خلال شهور فبراير ومارس وإبريل من عام 2021، فيما يتم متابعة الحالات تليفونيًا للاطمئنان على حالتهم الصحية بعد الخروج من تلمستشفى.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد قامت باتخاذ عدة إجراءات احترازية وتدابير وقائية داخل منشآتها الصحية فور انتشار فيروس كورونا ببعض دول العالم فى ديسمبر 2019، شملت إقامة خيام طبية للفرز المبدئى للمترددين على المنشآت الصحية قبل دخول المنشأة، وتخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، وتفعيل خدمة الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية من خلال الاتصال بالكول سنتر 15344، بالإضافة إلى إطلاق خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عن طريق تطبيق البالطو، بالإضافة إلى المشاركة فى مبادرات تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، والتى تضمن حماية المترددين والأطقم الطبية والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19".