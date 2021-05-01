شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تشكر الرئيس السيسى ورئيس الوزراء على التهنئة بعيد القيامة‎.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الطائفة الإنجيلية الشكر إلى الرئيس السيسى على التهنئة بعيد القيامة المجيد، حيث قال القس أندرية زكى،: بالأصالةِ عن نفسى وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليِّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، أتقدَّمُ بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهنئته لنا بالعيد.

وتابع خلال كلمته باحتفال الطائفة الإنجيلية: أشكر الرئيس لمجهوداته المُخلصة في إرساء دولة المواطنة وبنائها، إذ تستمر إجراءات تقنين أوضاع الكنائس التي بدأت في 2017؛ وتم تقنينُ أوضاعِ 322 كنيسة ومبنى خدمات، تابعة للطائفة الإنجيلية بكافة مذاهبها، ونشكر فخامته أيضًا على صدور قانون إنشاء هيئة أوقاف للطائفة الإنجيلية، والتي عُقد أول اجتماع لها في أبريل الماضي، وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والعيش المشترك.

وتابع: إننا نرى مصر في عهد الرئيس السيسى وهي تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتةٍ مستلهمةً تاريخ حضارتها العظيمة، وهو ما شهدناه فيموكب المومياوات التاريخي، وما نشهده من تطورات سريعة في مجال البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وهو ما ينعكس بالإيجاب علىشتى مناحي الاقتصاد وفروعه، وتسعى الدولة بشتى الطرق الممكنة لتشكيل الوعي لدى المواطنين، من خلال القوى الناعمة الذكية والتي تركزعلى قضايا المجتمع، وتلقي الضوء على التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة في سبيل أمن الوطن وسلامته.

ووجه الشكر للدولة على اهتمامها بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تناقشه الكنائس في هذه الفترة مع وزارة العدل.

وأضاف: أوجه التهنئة لكل إخوتنا المسلمين في مصر والعالم بشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك، مصليًا أن يعيد الله هذه المناسبات المبهجة على بلادنا وشعبنا بكل الخير.

وتابع فى كلمته: وأودُّ أن أقدم اعتذاري للمسئولين من وزراء وقيادات سياسية وبرلمانية وتنفيذية ودينية وشعبية، الذين أكدوا على المشاركة في الاحتفال بناءً على الدعوة التي تم توجيهها من رئاسة الطائفة الإنجيلية، ولقد اضطُررنا بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أن نعقد هذا الاحتفال دون حضور شعب الكنيسة وضيوفنا الكرام، وهذا القرار الصعب اتخذناه في إطار الموقف العام الذي تتبناه رئاسة الطائفة منذ بدء الجائحة لسلامة الناس أولًا.

وقدم زكى الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة وكافة الوزراء والمحافظين.

واحتفلت الطائفة الإنجيلية وسط إجراءات احترازية شديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.