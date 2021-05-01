شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنقاذ 5 أطفال بلا مأوى فى القاهرة وفتاة ورضيعتها بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع حالات أطفال وكبار بلا مأوى، وقام فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بإنقاذ 5 أطفال أشقاء معرضين للخطر وتم دمجهم داخل الأسرة بعد قضائهم فترة شهر داخل مؤسسة دار رعاية.

وكان قد تم إيداع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 شهور و6 سنوات، بدار رعاية من قبل الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة بطلب من الأب لعدم قدرته علي رعايتهم وتوفير متطلباتهم المادية وهجر الأم لهم ولعدم وجود عمل وسكن مناسب مما كان يعرض حياتهم للخطر، حيث قامت الوزارة بتجهيز الأسرة ومساعدة الأب ببعض الخدمات وتوفير البيئة الصحية النموذجية للأطفال وتم تسليم الأطفال للأب بعد جهود فريق إدارة الحالة بالبرنامج وجارى متابعة الأطفال.

وفي إطار متصل، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار وبلا مأوى للتعامل مع فتاة ورضيعتها بلا مأوى بالإسكندرية.

ومن خلال دراسة الفريق، تبين أن الفتاة تدعي "أ.ج" 19سنة والطفلة "ف.ك" 6 أشهر وأن الحالة تزوجت دون السن، حيث كانت تقيم بإحدي المؤسسات بالقاهرة قبل زواجها واستقرت بمحافظة الإسكندرية مع الزوج، وتعرضت للعنف والتعدي من الزوج وقام بطردها من المنزل، فتوجه على الفور فريق الوحدة المتنقلة التابع للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ومقابلة الحالة وتقديم الدعم النفسي.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة لتوفير مكان إقامة لها ورضيعتها، حيث تم توفير مكان لاستقبال الحالة بمركز استضافة المرأة بالإسكندرية وتوفير حجرة خاصة لها والأدوات اللازمة للرضيعة، وسيتم بعد فترة التواصل مع الزوج والتدخل لحل المشكلة مع ضمان كافة الحقوق القانونية للفتاة والطفلة، كما تم التنسيق مع فريق إدارة الحالة للبرنامج بالإسكندرية للمتابعة والاشتراك في خطة تأهيل وتمكين الحالة.

وفي إطار آخر، نظم البرنامج قافلة طبية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمنت تخصصات أطفال، باطنة، رمد، عظام، أنف وأذن، تغذية، جلدية، صيدلة، حيث تم الكشف على أكثر من 100 طفل في كافة التخصصات.

يذكر أن البرنامج القومي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي "حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" ينفذ بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 13 محافظة الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم ، ويواصل البرنامج نشاطه وسط جائحة كورونا متخذاً كافة الإجراءات الاحترازية.