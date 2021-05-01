شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تقرر تمديد الإغلاق فى نيودلهى لمدة أسبوع لمواجهة تفشى وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن السلطات المعنية فى الهند قررت تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع لمواجهة تفشي وباء كورونا.

يوماً تلو الآخر تتفاقم أزمة انتشار وباء كورونا داخل الهند بعدما سجلت الإصابات أرقام قياسية جديدة ، في وقت توالي فيه دولاً عدة تعليق السفر مع نيوديلهي مع حث مواطنيها علي مغادرة البلد الذي سجل ما يقرب من 400 ألف حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية.

وقررت الإدارة الأمريكية حظر معظم السفر من الهند اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وسط زيادة في حالات الإصابة ‏بفيروس كورونا في البلاد، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "بناء على ‏نصيحة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ستقيد الإدارة السفر من الهند على الفور".‏

وأضافت: "سيتم تنفيذ السياسة في ضوء عدد حالات كورونا المرتفع بشكل غير عادى والمتغيرات ‏المتعددة المنتشرة في الهند"، وأضافت: "ستدخل السياسة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، 4 مايو".

وتأتى هذه الخطوة على رأس قيود السفر الدولية المعمول بها بالفعل، والتى تتطلب من الأشخاص ‏الحصول على نتيجة اختبار سلبية قبل القدوم إلى الولايات المتحدة، ليس من المتوقع أن تنطبق هذه ‏الخطوة على مواطني الولايات المتحدة.‏

ووفقا للتقرير، سجلت الهند أمس الجمعة، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في حالات الإصابة اليومية بفيروس ‏كورونا بينما تكافح البلاد مع الموجة المدمرة التي دفعت نظامها الصحي إلى حافة الهاوية.‏