شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع، بمناسبة عيد العمال.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"نحتفل اليوم بعيد العمال الذى يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم، تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع ، فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن".



