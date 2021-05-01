بعد تزايد إصابات كورونا.. هل ستغلق المتاحف أبوابها مرة أخرى؟ رئيس القطاع يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن قرار إغلاق المتاحف مرة أخرى بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا ليس من صلاحيات الوزارة، وإنما هو توجه من الدولة، عندما تصل الإصابة إلى حالات معينة تراها الدولة تستدعي الإغلاق.

وأشار عثمان، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة، قائلاً: في الموجة الأولى لفيروس كورونا، أغلقنا كل المواقع الأثرية والمتاحف امتثالًا لقرارات الدولة، ونحن على استعداد لإعادة إغلاق المتاحف مرة أخرى حال اتخذت الدولة هذا القرار.

وأضاف عثمان: نقوم الآن بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، في جميع المواقع التابعة لنا بكل حزم، من تعقيم وتباعد اجتماعي وكمامات وغيرها.