1500 جنيه منحة للعاملين بالتأمين الصحي بمناسبة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وافق الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، على منح جميع العاملين بالهيئة ووحداتها وفروعها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبحسب القرار الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، فإنه من المقرر صرف مكافأة شهر بحد أدنى 1200 جنيه للمتعاقدين بأي نظام تعاقد يومي والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة من بداية شهر رمضان.

وأوضح القرار أن من شروط منح المكأفاة؛ عدم صرفها للمحالين للمحاكمة الجنائية، والموقوفين عن العمل، والمعارين والمنتدبين خارج الهيئة.