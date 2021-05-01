الفتوى والتشريع: لعبة "كرة الموت "تخص مخترعيها وتقديمها في السيرك بالتعاقد معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز التعاقد مع أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) العاملين بالسيرك القومي، لتقديم فقرة استثنائية من اختراعهم وابتكارهم تسمي "كرة الموت" وهي قيادة الدراجات النارية داخل كرة الموت.
ورأت الفتوى، أولاد ياسين (أحمد ومحمد ووليد وخالد سيد ياسين) يملكون حقوق الملكية الفكرية للعبة مبتكرة من خلالهم تسمى مصنف الموت، وقاموا بتسجيله كعلامة تجارية لدى إدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كلعبة جديدة تحت اسم (جلوبو globo) عام ٢٠١٧ .
كما قاموا بتسجيلها لدى إدارة حقوق المؤلف التابعة للإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بوزارة الثقافة، وحصلوا على شهادة إيداع مصنف مكتوب لفقرة فنية عبارة عن قيادة دراجة نارية داخل كرة من الحديد تسمى كرة الموت، يؤدونها من خلال قيادتهم دراجات نارية داخل تلك الكرة من خلال أربعة أشخاص (أولاد ياسين) فضلا عن أنهم الوحيدون الذين يملكون أدوات تلك اللعبة، ويملكون حق استغلالها، والحصول على العائد المادى الناتج عن أدائها.
ولما كانت تلك اللعبة لا تندرج ضمن الأعمال المنوط بالمذكورين أداؤها داخل السيرك باعتبارهم موظفين به، إذ إن الفقرات التى يؤدونها عبارة عن البلانسات والمهرج والجونجلير، كما أنها ليست من الأعمال التى يجوز تكليفهم بها، حيث إنها تختلف في فكرتها وطبيعتها وخطورتها عمّا يؤدونه من أعمال بحكم وظيفتهم، ولا يوجد من يؤدي تلك اللعبة داخل السيرك من العاملين الآخرين به، ومن ثم فإنها تندرج تحت الاستثناء من حظر التعاقد مع العاملين بالجهات الإدارية الوراد بنص المادة (26) من قانون التعاقدات الحكومية، ويجوز للسيرك الذي يعملون بها التعاقد معهم لأداء تلك اللعبة داخل السيرك، مع مراعاة الاشتراطات الأخرى الواردة بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019.