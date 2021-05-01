النيابة تأمر بحبس عامل متهم بقتل زوجته في منطقة الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته في منطقة الهرم، وخاطبت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجني عليه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة الهرم، إلى وجود شبهة جنائية، وأن التحريات أشارت إلى تورط الزوج في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية.

وبمواجهة الزوج، أنكر ارتكابه الجريمة، وذكر أن الضحية تعاني من حالة الصرع المرضية، وأنها سقطت على لوح زجاجي بمطبخ الشقة وأصيبت مما أسفر عن مصرعها، وتم ضبط الزوج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا فيد العثور على جثة ربة منزل، داخل مسكنها، وعلى الفور تم إخطار رجال المباحث، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، والعثور على جثة المجني عليها مصابة بجسدها.