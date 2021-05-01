شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تنتهي من تدريب الموظفين علي تنفيذ اشتراطات البناء الجديدة بحي جنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مسؤولو حي جنوب الغردقة بالبحر الاحمر الثلاثاء المقبل في تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة بعد الانتهاء من تدريب العاملين بالحي على المنظومة الجديدة وذلك ضمن المرحلة الأولى للتطبيق التجريبى على 27 مدينة وحيًّا، بواقع مدينة أو حى لكل محافظة، اختارتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يبدأ التطبيق في باقى المدن 1 يوليو المقبل.

وأكد اللواء إيهاب رافت، رئيس مدينة الغردقة، أنه تم الانتهاء من تدريب الوحدات الحسابية بالاملاك تحت اشرف وزارة التخطيط ضمن خطة تحسين الخدمات العامة في مصر وتحسين اداء الخدمة بالمراكز التكنولوجية وشملت الدورة التدريب على الاشتراطات البنائية الجديدة في تصاريح البناء التي سوف يتم السماح باستقبال طلباتها من المواطنين وتدريب موظفي الشباك بارشفة ومراجعة الجامعة والتعليم العالي اثناء استلام الاوراق على شباك الاستلام من المواطن بحضور مهندسي التدريب حيث تم اختيار حي جنوب الغردقة ضمن مواقع على مستوي محافظات الجمهورية.

ومن المقرر استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء طبقا للمنظومة الجديدة، أو استئناف الأعمال للرخص السارية بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.