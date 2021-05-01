شكرا لقرائتكم خبر عن عيش رمضان .. يوم ترفيهي في مستشفى صدر الزقازيق لرفع معنويات المرضى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية تزامنا مع الأجواء الرمضانية العطرة، قامت الأطقم الطبية بمستشفي الصدر بالزقازيق، بتنظيم يوم ترفيهي لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضي، وتقديم التهاني والحلوي وبالونات بأسماء المرضي، بمناسبة الإحتفالات بالأعياد والمناسبات القومية، لرفع الروح المعنوية لهم.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفي، وجميع الفرق الطبية على هذه الروح الطيبة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع منع الزيارات داخل أقسام العزل، ووجود عدد من الحالات مازالت في مرحلة العلاج، ولا يمكن خروجها هذه الأيام، والعمل علي رفع معنويات المرضي بالمحافظة.