شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر في عهد السيسي تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتةٍ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيدِ بدون جمهور، واقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال احتفال الطائفة ظهر اليوم من كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، اتقدم بخالصِ الشكرِ والتقديرِ على مشاركتِكم لنَا احتفالَنا بعيدِ القيامةِ المجيدْ، مضيفا اسمحوا لي بدايةً أن أشكرَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهنئته لنا بالعيد، كما أشكره لمجهوداته المُخلصة في إرساء دولة المواطنة وبنائها.

وأضاف تستمر إجراءات تقنين أوضاع الكنائس التي بدأت في 2017؛ وتم تقنينُ أوضاعِ 322 كنيسة ومبنى خدمات، تابعة للطائفة الإنجيلية بكافة مذاهبها، مستطردا نشكره أيضًا على صدور قانون إنشاء هيئة أوقاف للطائفة الإنجيلية، والتي عُقد أول اجتماع لها في أبريل الماضي. وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والعيش المشترك.

وتابع زكي، نرى مصر في عهد الرئيس وهي تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتةٍ مستلهمةً تاريخ حضارتها العظيمة، وهو ما شهدناه في موكب المومياوات التاريخي، وما نشهده من تطورات سريعة في مجال البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وهو ما ينعكس بالإيجاب على شتى مناحي الاقتصاد وفروعه، وتسعى الدولة بشتى الطرق الممكنة لتشكيل الوعي لدى المواطنين، من خلال القوى الناعمة الذكية والتي تركز على قضايا المجتمع، وتلقي الضوء على التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة في سبيل أمن الوطن وسلامته.

وتوجه زكي، بالشكر للدولة أيضًا على اهتمامها بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تناقشه الكنائس في هذه الفترة مع وزارة العدل.

كما وجِّه التهنئة لكل إخوتنا المسلمين في مصر والعالم بشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك، مصليًا أن يعيد الله هذه المناسبات المبهجة على بلادنا وشعبنا بكل الخير.

وقدم زكي اعتذاره للمسئولين من وزراء وقيادات سياسية وبرلمانية وتنفيذية ودينية وشعبية، الذين أكدوا على المشاركة في الاحتفال بناءً على الدعوة التي تم توجيهها من رئاسة الطائفة الإنجيلية، ولقد اضطُررنا بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أن نعقد هذا الاحتفال دون حضور شعب الكنيسة وضيوفنا الكرام، قائلا هذا القرار الصعب اتخذناه في إطار الموقف العام الذي تتبناه رئاسة الطائفة منذ بدء الجائحة لسلامة الناس أولًا.

وعبر زكي عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتهنئته لنا بالعيد ، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، و الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، والقيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة، والإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الذين حرصوا على التهنئة واهتموا بتغطية احتفالنا هذا.