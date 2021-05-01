شكرا لقرائتكم خبر عن في أول تعليق لمحافظ دمياط على حادث قطار اليوم: بتابع مع هيئة السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه لا توجد اصابات جراء خروج الجرار رقم ٣٠٤٨ عن القضبان أثناء سير القطار رقم ٤٧ ركاب القادم من طنطا مارا بالمنصورة ومتجها لمحافظة دمياط، وأوضحت أن الحادث وقع صباح اليوم السبت أثناء مرور القطار بحوش محطة كفر سعد التابع لمحافظة دمياط، وتقوم السكة الحديد حاليا برفع الجرار وسحبه للقضبان ليواصل رحلته، وعودة حركة القطارات لطبيعتها .

وأضافت«المحافظ»أنها تقوم بمتابعة الموقف مع هيئة السكة الحديد والتى قامت بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج القضبان ومحاسبة المقصرين، كما يجرى حالياً تدوير القطارات من على جانبى العطل، لافته أنها تابعت مع الفريق كامل الوزير وزير النقل تطوير محطة قطار دمياط، كما يتم تطوير المزلقانات بما يتيح لها الثيام بدورها على أكمل وجه، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.