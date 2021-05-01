شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بعيد العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال شعراوي في نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعمال مصر الأوفياء بمزيد من التقدم والازدهار وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تتمناه من نجاح واستقرار وتنمية على طريق الحق والسلام.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

كما بعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال شعراوي في نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعمال مصر الأوفياء الذين يشاركون في بناء مصر وتاريخها بالتقدم والازدهار، وأن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسؤوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .