شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحظر أي مظاهر للاحتفال بشم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستمرار تطبيق التعليمات الصادرة من الدولة ومجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ،ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل«دسوق، فوه، مطوبس» أو بحدائق ادفينا وشواطئ المصيف، ومراقبة المراسي النيلية مع فض أي تجمعات تقام بالمخالفة، بالتنسيق مع الجهات الامنية في هذا الشأن، وخاصة يوم الاثنين الموافق 3 من مايو الحالي.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،وذلك بكل دقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.