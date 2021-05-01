شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يناقش الإجراءات المتبعة في المستشفيات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري المستشفيات للإجراءات اليومية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ داخل المستشفي، وخطة العمل والمعوقات لوضع الحلول المناسبة لها، ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة الدورية على كافة الأقسام الطبية، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، كما وجه منسق اللجنة الفرعية للزمالة المصرية، بتكثيف الدورات التدريبية للأطباء بمستشفيات المحافظة، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وزيادة التعاقدات مع المدربين ضمن البرنامج، لتغطية كافة الأقسام الطبية المعتمدة بمستشفيات الصحة، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة، وتوفير السكن اللائق للمتدربين، مع سرعة تنفيذ ذلك والعرض.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على المتابعة المكثفة لحالات الفرز، والمرضي بوحدات العنايات المركزة بجميع المستشفيات، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي، وكذلك متابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالأقسام المختلفة بالمستشفيات مع متابعة الإستهلاك اليومي لها، وأيضا متابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، والتأكيد على كفاءة عمل الاشعات اللازمة للمرضي المترددين على المستشفي، مع تكثيف عمل فرق الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات، وعمل الإدارات الصحية في الرقابة والمتابعة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة المختلفة، فضلا عن تكثيف أعمال الرش والتطهير، والتوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.