شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة المارونية بمصر يهنئ الموارنة ومسيحي مصر بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة المارونية بمصر، وبقية الطوائف المسيحية، بعيد القيامة المجيد.

وقال المطران في نص تهنئته التي نشرها «المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة» صباح اليوم: «نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية في مصر بعيد القيامة المجيد. ونهنئ بقية الطوائف المحتفلة بالقيامة في مصر وخارجها بحسب التقويم الشرقي. لتكن قيامة المسيح من بين الأموات، قيامة لنا في حياتنا الروحية، وفي شتى مجالات الحياة، لنعمل ونبني ونعمر أوطاننا بالنهضة والمحبة والسلام، كما فعل أجدادنا الموارنة حينما جاءوا إلى مصر قبل مئات السنوات.

وأضاف قائلًا: إن القيامة درس للعبور من الظلمة إلى النور، ومن اليأس إلى الرجاء والأمل، فندعو الله في هذا العيد المبارك أن يزيح عنا وعن العالم أجمع وباء كورونا. وأن يحفظ بلدنا مصر ورئيسها وشعبها ومؤسساتها. المسيح قام. كل عام وأنتم بخير وسلام .«.