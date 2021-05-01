مطران الكنيسة المارونية بمصر يهنئ الموارنة ومسيحي مصر بعيد القيامة المجيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة المارونية بمصر يهنئ الموارنة ومسيحي مصر بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة المارونية بمصر، وبقية الطوائف المسيحية، بعيد القيامة المجيد.
وقال المطران في نص تهنئته التي نشرها «المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة» صباح اليوم: «نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية في مصر بعيد القيامة المجيد. ونهنئ بقية الطوائف المحتفلة بالقيامة في مصر وخارجها بحسب التقويم الشرقي. لتكن قيامة المسيح من بين الأموات، قيامة لنا في حياتنا الروحية، وفي شتى مجالات الحياة، لنعمل ونبني ونعمر أوطاننا بالنهضة والمحبة والسلام، كما فعل أجدادنا الموارنة حينما جاءوا إلى مصر قبل مئات السنوات.
وأضاف قائلًا: إن القيامة درس للعبور من الظلمة إلى النور، ومن اليأس إلى الرجاء والأمل، فندعو الله في هذا العيد المبارك أن يزيح عنا وعن العالم أجمع وباء كورونا. وأن يحفظ بلدنا مصر ورئيسها وشعبها ومؤسساتها. المسيح قام. كل عام وأنتم بخير وسلام .«.