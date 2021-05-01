شكرا لقرائتكم خبر عن مزق جسده بسكين .. حبس عامل بمخبز قتل زميله بسبب مبلغ مالي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عامل بمخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، لاتهامه بقتل زميله في السكن طعنا بسكين بسبب اعتقاده بسرقته.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة عامل بمخبز، مقيم بعقار كائن بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، مُسجاة بأرضية غرفة النوم وبها جروح متفرقة، ووجود آثار دماء بأرضية الغرفة، وبعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود هاتفه المحمول، وما قرره مالك المخبز محل عمل المجنى عليه بأن المذكور يعمل طرفه بالمخبز، وأنه لم يحضر للعمل بذات التاريخ، فقام بالاتصال به هاتفياً فلم يستجب فتوجه للاطمئنان عليه ووجد باب الشقة مفتوحا فدلف داخلها ووجده بالحالة المشار إليها ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زميله عامل بذات المخبز، مقيم بذات الشقة سكن المجنى عليه، وله عنوان آخر إقامته بمحافظة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على الهاتف الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لإكتشاف عدم وجود مبلغ مالي كان يحتفظ به داخل الشقة محل البلاغ، فاعتقد قيام المجنى عليه بسرقتة، يوم الواقعة قام المتهم بسؤال المجني عليه عن المبلغ المختفي حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بالأيدي على اثرها تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشاد ضبط الأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السلاح المستخدم في الحادث وإرساله إلى الأدلة الجنائية للفحص.