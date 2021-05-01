شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم إفتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

ووجه وزير النقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والتي بلغت نسبة تنفيذها 83%، وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت – الفلنكات- القضبان)، حيث تم الانتهاء من عدد من القطاعات، والتي بلغت نسبة تنفيذها 32%.

تفقد كامل الوزير كباري المشروع والتي تششمل 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق كما يشمل على عدد 7 كباري LRT (كباري مسار) بلغت نسبة تنفيذ 5 كباري منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي1 و2 بلغت 97.5% وجاري تنفيذ كباري العاصمة 1 والعاصمة 2 والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة.

وأضاف انه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر) كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني- تشطيبات).

كما تابع الوزير، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).